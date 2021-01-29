Yaşar, karısı Minel ile karşı karşıya...

Esra Erol'da

Minel Hanım stüdyomuzda arkası dönük olarak yayına katılmak istedi ve ekrana çıkmak istemediğini belirtti. Minel Hanım, arkadaşına gideceğini söylediğini fakat o evden kendi isteğiyle çıkmadığını ve o gece kavga ettiklerini ve ciddi tartıştıklarını belirtti. Eskiden kalite kontrolcü olduğunu ve kaza geçirdiğini ve eve mahkûm olduğunu o dönemde sıkıldığı için sohbet gruplarına katılıp orada moderatörlük yaptığını belirtti. Erhan Yeşilkaya ile Tiktok üzerinden tanıştıklarını ve normal bir arkadaşlık yaptıklarını belirtti. Evden ayrılmalarında bir etkisi olmadığını belirtti. Erhan Bey'le markette ve apartmanda çekilmiş resimleri olduğunu ve markette karşılaştıklarını belirtti.