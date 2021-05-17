Yaşar'ın tek isteği gerçeklerin ortaya çıkması

Esra Erol'da

Esra Erol, 35 yaşındaki Yaşar Hanım'ın bir kız çocuğu için DNA testi istediğini aktardı. Yaşar Hanım, çok yorucu bir hayat geçirdiğini, boşanma aşamasında Osman Ermiş ile tanıştığını, Osman Bey'in de boşanma aşamasındayım dediğini anlattı. Kendisi kadın sığınma evinde kaldığı sırada Osman Bey ile tanıştığını, ailesinin yanına gidemediğini, kız kardeşinin yanında olduğunu ama evi olmadığı için mecburen evim olsun diye düşünüp Osman Bey'i kabul ettiğini dile getirdi. Yaşar Hanım, Osman Bey ile dini nikahlı evlilik yaptıklarını, bir kızı olduğunu Osman Bey'in de bunu bildiğini ama çocuğunun eski eşinin üzerine kayıtlı olduğunu söyledi.