ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
Anasayfa Programlar Esra Erol'da Özel Videolar
ABONE OL

Yaşar'ın tek isteği gerçeklerin ortaya çıkması

Esra Erol'da

Esra Erol, 35 yaşındaki Yaşar Hanım'ın bir kız çocuğu için DNA testi istediğini aktardı. Yaşar Hanım, çok yorucu bir hayat geçirdiğini, boşanma aşamasında Osman Ermiş ile tanıştığını, Osman Bey'in de boşanma aşamasındayım dediğini anlattı. Kendisi kadın sığınma evinde kaldığı sırada Osman Bey ile tanıştığını, ailesinin yanına gidemediğini, kız kardeşinin yanında olduğunu ama evi olmadığı için mecburen evim olsun diye düşünüp Osman Bey'i kabul ettiğini dile getirdi. Yaşar Hanım, Osman Bey ile dini nikahlı evlilik yaptıklarını, bir kızı olduğunu Osman Bey'in de bunu bildiğini ama çocuğunun eski eşinin üzerine kayıtlı olduğunu söyledi.

"Dini nikahlı eşim 4 aylık hamileyken beni öldürmek istedi!" Esra Erol'da tüyler ürperten olay! atv'nin başarılı programlarından  Esra Erol'da bugün (17 Mart 2021 Pazartesi) günü neler oldu? Stüdyoya gelen Yaşar Öksüz (35), Esra Erol'dan yardım istedi. İkinci çocuğunun Osman Ermiş'den olduğunu ve onun kızını kabul etmediğini ileri süren kadın, DNA testi istedi.
11 Mayıs Esra Erol stüdyolarında romantik anlar! Arif’ten Muteber’e evlenme teklifi Bir süredir gündemde yer alan "Esra Erol’da Arif ile Muteber’in nikahı kıyılacak mı" soruları cevap buluyor. Esra Erol Muteber ile Arif’in kavuşmasına aracılık etti. Muteber’in babası Ali Amca’nın izin vermesiyle Arif, Muteber’e evlilik teklif etti.
BİZE ULAŞIN