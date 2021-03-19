Zehra Hanım'ın feryadı...

Esra Erol'da

Zehra Hanım, 13 yıldır birlikte olduğu eşi Hayati Reçber'in Sultan isminde bir hanımefendi ile birlikte olduğunu ve o kadından bir de çocuk yaptığını belirtirken kendisinin de 2 tane çocuğu olduğunu söyledi. Defalarca aldatıldığını ve darp edildiğini iddia eden Zehra Hanım, senelerdir farklı farklı kadınlar ile birlikte olduğunu ve aldatıldığını vurguladı. Esra Erol, Hayati Bey'in ilk ihanetinin ortaokul öğrencisi bir kız ile yazışması üzerine olduğunu dile getirirken diğer yazışmalarının da hep küçük yaşta kızlar olduğunu aktardı.