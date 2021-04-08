ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
Anasayfa Programlar Esra Erol'da Özel Videolar
ABONE OL

Zeynep Türkyılmaz'ın annesi canlı yayında...

Esra Erol'da

Hatice Hanım, kızının 30 Mart tarihinde Eda tarafından kandırılıp kaçırıldığını ileri sürerken Eda'nın kendi evinde 1 hafta kaldığını belirtti. Eda'nın annem beni istemiyor diyerek evden kaçıp kendi yanlarında kaldığını söyleyen Hatice Hanım, Eda'ya git dediğini, o şekilde Eda'nın evden gittiğini dile getirdi. Hatice Hanım, Eda'nın zaten Eskişehir'e kaçan bir kız olduğunu, o konuşmalarda günlük 800 TL para kazanırız diyenin de Eda olduğunu ileri sürdü. Hatice Hanım, Hamide Hanım bana, benim kızım uyuşturucu kullanıyor kendi kızını uzak tut dediğini iddia etti.

Güldane Bellikli, Muzaffer Bey'i dolandırdı mı? Stüdyoyu terk etti! Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor. Güldane Bellikli'nin eşi Muzaffer Bey ile parası için evlendiği ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kaybolduğu iddia ediliyordu. Muzaffer Belliki, başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.
Batuhan Atmaca işitme engelli Rümeysa'yı ölümle tehdit etti mi? Suçlamaların odağındaki Batuhan Atmaca, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Esra Erol'da stüdyosunda yaşanan gerginlik sonrası Atmaca canlı yayını terk etti.
BİZE ULAŞIN