Zeynep Türkyılmaz'ın annesi canlı yayında...

Esra Erol'da

Hatice Hanım, kızının 30 Mart tarihinde Eda tarafından kandırılıp kaçırıldığını ileri sürerken Eda'nın kendi evinde 1 hafta kaldığını belirtti. Eda'nın annem beni istemiyor diyerek evden kaçıp kendi yanlarında kaldığını söyleyen Hatice Hanım, Eda'ya git dediğini, o şekilde Eda'nın evden gittiğini dile getirdi. Hatice Hanım, Eda'nın zaten Eskişehir'e kaçan bir kız olduğunu, o konuşmalarda günlük 800 TL para kazanırız diyenin de Eda olduğunu ileri sürdü. Hatice Hanım, Hamide Hanım bana, benim kızım uyuşturucu kullanıyor kendi kızını uzak tut dediğini iddia etti.