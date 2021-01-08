Adblocker kullandığınız için şu an atv.com.tr içeriklerine erişemiyorsunuz.

karrr

Tüm merak edilenler Gün Ortası Bülteni ile atv ekranlarında… Son dakika gelişmeleri, siyaset ve ekonomi haberleri, anne - bebek ve sağlık konularında özel dosyalar, hepsi saat 13:00'te atv Gün Ortası bülteninde yer alıyor. atv Gün Ortası Bülteni, Deniz Türe'nin sunumuyla, hafta içi her gün 13.00'te atv'de…