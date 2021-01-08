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Tüm merak edilenler Gün Ortası Bülteni ile atv ekranlarında… Son dakika gelişmeleri, siyaset ve ekonomi haberleri, anne - bebek ve sağlık konularında özel dosyalar, hepsi saat 13:00'te atv Gün Ortası bülteninde yer alıyor. atv Gün Ortası Bülteni, Deniz Türe'nin sunumuyla, hafta içi her gün 13.00'te atv'de…

Müge Anlı kapılarını Nihan Günay'a açtı! “Müge Anlı İle Tatlı Sert”e nasıl hazırlandığını, torunum dediği köpeği “lokum”u, yeni Üniversitesi’ni, müziğe olan ilgisini ve programın görünmeyen yüzündeki yardımlarını anlattı.
Ödülünü şehit ailesine bağışladı Yarışmacı Celil İyidoğan, Kim Milyoner Olmak İster’de kazandığı para ödülünü teğmen maaşıyla 9 kardeşini okutan, Diyarbakır Sur’daki operasyonlarda şehit düşen Abdülselam Özata’nın ailesine bağışlayarak büyük bir duyarlılık örneği gösterdi.
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