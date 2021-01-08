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Müge Anlı kapılarını Nihan Günay'a açtı! “Müge Anlı İle Tatlı Sert”e nasıl hazırlandığını, torunum dediği köpeği “lokum”u, yeni Üniversitesi’ni, müziğe olan ilgisini ve programın görünmeyen yüzündeki yardımlarını anlattı.