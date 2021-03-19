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Hafta Sonu atv Ana Haber 28 Mart, Pazar 19:00

Hafta Sonu atv Ana Haber 28 Mart 2021

Gözler yarınki Kabine Toplası'nda!

Normalleşme adımlarının ardından vaka sayıları Türkiye genelinde hızla arttı. Büyük iller başta olmak üzere alarm veren il sayısı arttı, Kabine'de bir aylık kademeli normalleşmenin karnesi masada olacak.

Fırsatçı mağdurlar

Mağdur gibi davrandılar, oyun içinde oyun oynadılar. Çiftlik Bank skandalında bir de fırsatçılar ortaya çıktı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın yaşattığı mağduriyete bir yenisi daha eklendi.

Görmeden, duymadan maket yapıyor

İşitme engelli olarak dünyaya gözlerini açan Ali Şerafettin Köksal, 26 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hem konuşma hem görme yetisini kaybetti. Ama tüm bunlar onu hayatından koparmadı...

Yeşilçam'ın 'kavgacısı'

Çok iyi yumruk yer, çok da iyi atardı... Yeşilçam'ın aksiyon sahnelerinin vazgeçilmez isimlerinden olan İhsan Gedik, kimlerden dayak yediğini anlattı.