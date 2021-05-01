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Gelire oranla en fazla yardım

Pandemi döneminde zor durumdan geçen esnaf için yeni bir destek paketi hazırlandı. Bu paket ile birlikte Türkiye, yarım mali niteliklerdeki desteklerde Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkeleri geride bıraktı.

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