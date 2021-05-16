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Kapanma devam edecek mi?

17 günlük tam kapanmanın çoğu gitti azı kaldı. Gözler Pazartesi akşamı toplanacak kabine toplantısında. En çok merak edilen ise hafta sonu yasakların devam edip etmeyeceği...

Hafta sonu haberleri her Cumartesi ve Pazar saat 19.00'da atv ekranlarında...

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