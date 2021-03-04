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1. sınıflarda okul travması

İlkokula yeni başlayan 1 . sınıflar zorlu bir süreçten geçiyor. Veliler ne yapmalı? Çocukları okula nasıl yeniden adapte edebilirler? Uzman klinik psikolog Cansu Özdemir yanıtladı.