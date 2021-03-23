Yıllar önce cebinde 9 lira, yanında 16 yaşındaki kızıyla İstanbul’a göç etti. Mega kentte onu hayata yeniden bağlayan kurabiye oldu.
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100 olağanüstü kadından biri odu
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.