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100 olağanüstü kadından biri odu

Yıllar önce cebinde 9 lira, yanında 16 yaşındaki kızıyla İstanbul’a göç etti. Mega kentte onu hayata yeniden bağlayan kurabiye oldu.

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