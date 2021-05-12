Yaşananlar hepimize 2009 yılını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Davos’ta gerçekleri İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in yüzüne böyle vurmuştu.
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2009’da tarihi çıkış: One minute!
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.