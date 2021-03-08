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'8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için özel klip

İletişim Başkanlığı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için özel klip hazırladı. "Kadın demek; hayat demek, aşk demek. Kadın demek; emek ve umut demek, onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”