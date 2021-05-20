SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, atv Kahvaltı Haberleri’nde İsrail zulmünü ve yayılmacılığını değerlendirdi
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“ABD İsrail’e ‘dur’ demiyor”
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.