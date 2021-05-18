ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta yer alan bir analiz yazısında Biden’ın İsrail’in Filistin’e olan saldırıları ele alma biçiminin tüm taraflardan tepki aldığı vurgulandı.
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ABD siyasetinde İsrail çatlağı
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.