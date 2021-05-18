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ABD siyasetinde İsrail çatlağı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta yer alan bir analiz yazısında Biden’ın İsrail’in Filistin’e olan saldırıları ele alma biçiminin tüm taraflardan tepki aldığı vurgulandı.