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Ağrı tedavisinde kök hücre devrimi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde ortopedi ve kök hücre konusunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Öyle ki önceden Diyarbakır’dan Batı illerine olan sağlık için seyahatler tersine döndü.