Avcılar’da adeta akrobatik bir hırsızlık girişimi yaşandı. Hırsız akrobasiyle içeri girmeyi başardı ama içeride beklemediği bir sürprizle karşılaştı.
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Akrobatik hırsızlık
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.