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Akrobatik hırsızlık

Avcılar’da adeta akrobatik bir hırsızlık girişimi yaşandı. Hırsız akrobasiyle içeri girmeyi başardı ama içeride beklemediği bir sürprizle karşılaştı.