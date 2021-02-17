Sağlık için doğru masken kullanımının önemi çok büyük. Uzmanlara göre maskelerin yapımında kullanılan bazı kimyasal maddeler alerjik reaksiyonlara sebebi olabiliyor.
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Alerjik reaksiyona dikkat!
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.