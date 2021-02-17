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Alerjik reaksiyona dikkat!

Sağlık için doğru masken kullanımının önemi çok büyük. Uzmanlara göre maskelerin yapımında kullanılan bazı kimyasal maddeler alerjik reaksiyonlara sebebi olabiliyor.