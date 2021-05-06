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“Alperen’e ses ver”

Üç yaşındaki Alperen nadir görülen bir hastalıkla hayata “merhaba” dedi. İşitme yetisi yok. Duyabilmesi ameliyata bağlı. Ailenin maliyeti kaldırabilmesi için desteğe ihtiyacı var.