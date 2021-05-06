Üç yaşındaki Alperen nadir görülen bir hastalıkla hayata “merhaba” dedi. İşitme yetisi yok. Duyabilmesi ameliyata bağlı. Ailenin maliyeti kaldırabilmesi için desteğe ihtiyacı var.
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“Alperen’e ses ver”
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.