Avrupa Parlamentosu’ndan Türkiye’nin tam üyelik süreciyle ilgili skandal rapor hazırlandı. Rapora Türkiye’den sert tepki geldi.
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AP’den skandal Türkiye raporu
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.