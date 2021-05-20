Avrupa, onayladığı aşıları yaptıranlara kapılarını açıyor. Fransa normalleşme planının 2. aşamasına geçti. Hindistan’dan gelen görüntüler ise dehşete düşürüyor
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Aşı olanlara Avrupa vizesi
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.