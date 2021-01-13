Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer atv Kahvaltı Haberleri’nde korona aşısıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
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Aşı sevkiyatı ne zaman başlayacak?
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.