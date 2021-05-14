Amerika Birleşik Devletleri’nden önemli bir normalleşme hamlesi geldi. Maske takma ve sosyal mesafe kuralına ilişkin kılavuzunu güncelledi.
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Aşılananlar maskeyi atacak
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.