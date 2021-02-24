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Atina neyin peşinde?

Akdeniz’de aradığını bulamayan Yunanistan her geçen gün provokasyonlarına bir yenisini ekliyor. Ege’de gerginliği tırmandırmak için her şeyi yapıyor. Son olay dün yaşandı.