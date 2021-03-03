İçişleri Bakanlığı normalleşme adımları kapsamında valiliklere işyerlerinin çalışma saatleri konulu bir genelge gönderdi. İşte genelgeyle gelen yeni uygulamalar.
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Bakanlıktan genelge
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.