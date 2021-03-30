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Bebekler ve çocuklarda ilk yardım

Bebeklerde soluk borusuna bir şey kaçtığında nasıl ilk yardım yapılmalı? Çocuk hastalıkları uzmanı Neslihan Korkmaz atv Kahvaltı Haberleri’nde anlattı.