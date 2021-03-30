Bebeklerde soluk borusuna bir şey kaçtığında nasıl ilk yardım yapılmalı? Çocuk hastalıkları uzmanı Neslihan Korkmaz atv Kahvaltı Haberleri’nde anlattı.
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Bebekler ve çocuklarda ilk yardım
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.