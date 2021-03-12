Yaşlanmadan yaş almak mümkün mü? Zamana karşı nasıl direnebiliriz? Ortopedi uzmanı Op. Dr. Ayşe Övül Erdoğan atv Kahvaltı Haberleri’nde anlattı.
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Bedenimizi nasıl genç tutacağız?
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.