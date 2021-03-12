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“Beyin dinlenmek istiyor”

Nörolog Prof. Dr. Derya Uludüz atv Kahvaltı Haberleri’nde uyardı: “Yeteri kadar su içmezsen beyin büzüşür ve küçülür ve yaşlanır”.