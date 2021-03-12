Nörolog Prof. Dr. Derya Uludüz atv Kahvaltı Haberleri’nde uyardı: “Yeteri kadar su içmezsen beyin büzüşür ve küçülür ve yaşlanır”.
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“Beyin dinlenmek istiyor”
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.