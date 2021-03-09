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“Beyin kendi haline bırakılmamalı”

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın atv Kahvaltı Haberleri’nde beynin çalışma mekanizması hakkında önemli bilgiler verdi. Aydın, “Beyin kendi halinde bırakılırsa bunma olur.“ dedi.

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