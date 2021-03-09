Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon kaybı belirtiler arasında. Beyin sisi nedir? Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi
ABONE OL
Beyin sisi nedir?
yorumlar
DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.