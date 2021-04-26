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Biden'ın “Soykırım” çıkışı ne anlama geliyor

Biden’ın skandal açıklamalarının ne tür bir geri dönüşü olacak? Karara karşı Türkiye’den ne tür bir hamle bekleniyor? Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Sezai Enis Tulça, atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.