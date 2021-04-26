Biden’ın skandal açıklamalarının ne tür bir geri dönüşü olacak? Karara karşı Türkiye’den ne tür bir hamle bekleniyor? Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Sezai Enis Tulça, atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.
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Biden'ın “Soykırım” çıkışı ne anlama geliyor
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.