Kripto paranın lideri Bitcoin yatırımcısını üzmeye başladı. Yüzde 16 değer kaybetti. Bu düşüşün sebebi ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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Bitcoin neden düştü?
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.