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Bu neyin tatbikatı?

Yunanistan’dan Batı Trakya’da yeni bir provakasyon. Amerikan ordusuyla birlikte ortak tatbikat yapma bahanesiyle Lozan Anlaşması’na aykırı olmasına rağmen Yunanistan tarafından bölgeye askeri yığınak yapılıyor.