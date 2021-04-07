İstanbul Arnavutköy’de bir kavşakta iki kadın ölümle burun buruna geldi. Bölgede yaşayanlara göre bu kaza ne ilkti ne de son
ABONE OL
Burada kazasız gün neredeyse yok
yorumlar
DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.