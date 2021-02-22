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Çelik’ten CHP’ye Albayrak tepkisi

CHP’nin Berat Albayrak’ı hedef alan iftira ve karalama kampanyalarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten çok sert açıklamalar geldi. Çelik, “İftira siyaseti ile gündemdeler” dedi.