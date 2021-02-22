CHP’nin Berat Albayrak’ı hedef alan iftira ve karalama kampanyalarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten çok sert açıklamalar geldi. Çelik, “İftira siyaseti ile gündemdeler” dedi.
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Çelik’ten CHP’ye Albayrak tepkisi
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.