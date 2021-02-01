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CHP’de ikinci dalga endişesi

Akıllardaki soru CHP’de yeni istifalar olacak mı? CHP yönetimi teyakkuzda. İstifa etme olasılığı olan ve İnce ile görüştüğü düşünülen 10 vekil yakın markajda.