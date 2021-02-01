Akıllardaki soru CHP’de yeni istifalar olacak mı? CHP yönetimi teyakkuzda. İstifa etme olasılığı olan ve İnce ile görüştüğü düşünülen 10 vekil yakın markajda.
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CHP’de ikinci dalga endişesi
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.