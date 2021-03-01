CHP’de 1 ay önce istifa furyası başlamıştı. 3 milletvekili CHP’den istifa edip Muharrem İnce ile “yola devam” dedi. Şimdi CHP Meclis’te bir sandalyesini daha kaybetti.
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CHP’de yaprak dökümü devam ediyor
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.