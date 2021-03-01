Adblocker kullandığınız için şu an atv.com.tr içeriklerine erişemiyorsunuz.

CHP’de yaprak dökümü devam ediyor

CHP’de 1 ay önce istifa furyası başlamıştı. 3 milletvekili CHP’den istifa edip Muharrem İnce ile “yola devam” dedi. Şimdi CHP Meclis’te bir sandalyesini daha kaybetti.