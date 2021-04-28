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Çikolata kistine dikkat!

Kadınlar arasında yaygın olarak görülen halk arasında çikolata kisti olarak adlandırılan kistler kısırlığa neden olabiliyor. Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.