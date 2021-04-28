Kadınlar arasında yaygın olarak görülen halk arasında çikolata kisti olarak adlandırılan kistler kısırlığa neden olabiliyor. Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.
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Çikolata kistine dikkat!
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