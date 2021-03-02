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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı kontrollü normalleşme başladı

Türkiye’nin nefesini tutup beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kontrollü normalleşmeyle ilgili tüm detayları tel tek açıkladı.