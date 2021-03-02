Türkiye’nin nefesini tutup beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kontrollü normalleşmeyle ilgili tüm detayları tel tek açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı kontrollü normalleşme başladı
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.