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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sivil anayasa hazırlığı başladı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni anayasaya olan ihtiyacı bir kez daha dile getirdi. Erdoğan, “Darbe anayasasından kurtulalım” dedi.