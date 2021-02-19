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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mili Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısında müjdeyi verdi. Milli sporcular artık kazandıkları bölümlerde %100 burslu eğitim alabilecek. Erdoğan’a bir de sürpriz vardı.

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