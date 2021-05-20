Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle Netanyahu’yu aynı cümle içinde kullanan İYİ Parti lideri Meral Akşener’e tepki gösterdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Akşener’e tepki
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.