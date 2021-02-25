Marnara’da plankton patlaması, denizanası istilası gibi pek çok haber ekranlara yansıyor. Bütün bunlar neyin habercisi? İstanbul Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Kartal atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.
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Denizler alarm veriyor
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.