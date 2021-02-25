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Denizler alarm veriyor

Marnara’da plankton patlaması, denizanası istilası gibi pek çok haber ekranlara yansıyor. Bütün bunlar neyin habercisi? İstanbul Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Kartal atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.