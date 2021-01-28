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Destek için esnaf ne düşünüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlara destek müjdesi gelmişti. Peki esnaf ne düşünüyor bu yeni müjde için, atv Haber esnafa kulak verdi.