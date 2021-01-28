Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlara destek müjdesi gelmişti. Peki esnaf ne düşünüyor bu yeni müjde için, atv Haber esnafa kulak verdi.
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Destek için esnaf ne düşünüyor?
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.