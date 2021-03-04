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Dinamik denetim süreci başlıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 14 maddelik yeni bir genelge gönderildi. Ve bugün itibariyle dinamik denetim süreci başlıyor. Bizi neler bekliyor?