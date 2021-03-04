İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 14 maddelik yeni bir genelge gönderildi. Ve bugün itibariyle dinamik denetim süreci başlıyor. Bizi neler bekliyor?
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Dinamik denetim süreci başlıyor
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.