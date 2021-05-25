Yaş ilerledikçe doğurganlık şansı düşüyor. Peki ne tür imkanlar söz konusu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İsmail Çepni atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.
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Doğurganlığın korunması mümkün mü
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.