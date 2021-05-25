Adana’da sahibinden kaçan bir at önce bir otomobile çarptı ardından kapısı açık dükkana daldı. İşte o yürekleri ağıza getiren anlar…
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Dükkana at arabası girdi
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.