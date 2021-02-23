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Durmak yok, gollere devam…

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir programı kapsamında Gürsel Aksel Stadı’nın açılışını yaptı. Açılışın ardından çim sahaya indi. Ve penaltı atışı yaptı.