Durmak yok, gollere devam…

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir programı kapsamında Gürsel Aksel Stadı’nın açılışını yaptı. Açılışın ardından çim sahaya indi. Ve penaltı atışı yaptı.
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.