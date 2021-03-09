Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sağlık çalışanı ve sosyal hizmetler uzmanı kadınlarla bir araya geldi. Erdoğan, kadına yönelik şiddeti salgın olarak tanımladı.
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Emine Erdoğan: “Türkiye’nin gücü kadınların gücüdür”
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.