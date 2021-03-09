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Emine Erdoğan: “Türkiye’nin gücü kadınların gücüdür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sağlık çalışanı ve sosyal hizmetler uzmanı kadınlarla bir araya geldi. Erdoğan, kadına yönelik şiddeti salgın olarak tanımladı.