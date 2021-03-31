Estetik cerrahi uzmanı Opr. Dr. Bülent Cihantimur atv kahvaltı Haberleri’nde açıkladı. “En çok burun estetiği yaptırıyoruz” En çok estetik talebi hangisi? Estetikte organik akımı nedir?
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“En çok burun estetiği yaptırıyoruz”
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.