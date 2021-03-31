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“En çok burun estetiği yaptırıyoruz”

Estetik cerrahi uzmanı Opr. Dr. Bülent Cihantimur atv kahvaltı Haberleri’nde açıkladı. “En çok burun estetiği yaptırıyoruz” En çok estetik talebi hangisi? Estetikte organik akımı nedir?