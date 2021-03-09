Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat -5 Mart’ta her yüz bin kişide düşen koronavirüs vaka sayılarında en fazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı.
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En fazla artış hangi ilde?
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DR. Mehmet Öz'den umut veren korona açıklaması! "Size mükemmel bir haberim var!" ABD'de yaşayan ünlü Türk Kalp Cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ile mücadelede etkili ilaç hakkında sevindiren haberi verdi. Öz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.