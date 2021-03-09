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En fazla artış hangi ilde?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat -5 Mart’ta her yüz bin kişide düşen koronavirüs vaka sayılarında en fazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı.